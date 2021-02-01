Экспорт шоколада из Новосибирской области за год вырос в 2,5 раза

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Экспорт шоколада, являющегося одним из основных продуктов Новосибирской области, поставляемых за рубеж, в 2020 году вырос в 2,5 раза - до 35,9 тыс. тонн. Региональные власти намерены нарастить объемы экспорта за счет льготного кредитования предприятий и компенсации части транспортных затрат, сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Шоколад является одним из основных видов продукции, которые поставляются за рубеж из Новосибирской области. Среди других экспортируемых товаров - злаки, семена масличных культур, мука, рыба.

"По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 год объем экспорта шоколада из Новосибирской области составил около 35,9 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Сегодня шоколад поставляется в следующие страны: Китай, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан", - сказал Лещенко.

Крупными производителями шоколада и шоколадных конфет в Новосибирской области являются ЗАО "Шоколадная фабрика "Новосибирская" и АО "Шоколадная страна", однако большая часть шоколада экспортируется из Новосибирской области трейдерами.

Он также добавил, что в Новосибирской области в 2020 году в 1,6 раза - до 2,8 тыс. тонн - был увеличен экспорт мороженого. География поставок дополнилась Азербайджаном и Узбекистаном. "Планируется наращивание объемов экспорта, в том числе за счет мер государственной поддержки: льготного кредитования предприятий-экспортеров, компенсации части транспортных затрат и затрат на сертификацию продукции АПК", - пояснил министр.

Новосибирская область по итогам 2020 года на 58% увеличила объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в сравнении с прошлым годом - с 232,9 до 368,9 млн долларов. По данным властей, увеличить показатель удалось прежде всего за счет повышения объема поставок злаков, гороха, семян рапса и шоколада.