На водозаборе в Красноярске взяли пробы после информации об отравлении жителей

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на водозаборе "Гремячий лог" в Красноярске после появления информации об отравлении людей в Октябрьском районе города. Об этом в понедельник говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском районе произошло отключение холодного водоснабжения. После того, как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления.

"Проведен отбор проб воды на водозаборе "Гремячий лог" ООО "Краском" в распределительной сети Октябрьского района г. Красноярска с целью проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди жителей района зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование. В ведомстве не сообщили ТАСС о количестве инфицированных.

Ранее прокуратура края начала проверку информации об отравлении.