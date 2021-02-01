В Иркутской области ужесточат требования к компаниям по отлову бездомных животных

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области решили ужесточить условия оплаты работы компаний, выполняющих муниципальные контракты по отлову бездомных животных. Если раньше они отчитывались за количество отловленных животных и на этом основании получали плату, то теперь должны будут отчитываться за конкретные мероприятия с каждым животным - транспортировку, стерилизацию, чипирование и так далее, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Нововведения коснутся порядка оплаты, которая с 2021 года будет производиться не за отлов бездомного животного, а конкретно за проведенные мероприятия (отлов, транспортировка, содержание, клинический осмотр, маркирование, оказание неотложной ветеринарной помощи, стерилизация, выпуск в прежнюю среду обитания). При этом станет обязательным чипирование особей, а также их учет в информационной системе, что позволит отслеживать дальнейшую судьбу животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства ТАСС пояснили, что при прежнем порядке, когда платили за количество отловленных животных, а не за конкретные мероприятия, проведенные с ними, никто не проверял, провел ли исполнитель стерилизацию, вакцинацию и другие необходимые манипуляции. Это приводило к недобросовестному исполнению контрактов, так как зачастую после отлова животных отпускали, не стерилизовав, не вакцинировав и не чипировав.

Вопрос изменения условий оплаты был поднят после ситуации, произошедшей в приюте для животных "Пять звезд" в деревне Карлук под Иркутском, где в ноябре 2020 года выявили нарушения. Собаки и кошки содержались в ненадлежащих условиях без еды и воды, 80% из них были больны. Компания "Пять звезд", которой принадлежит приют, является исполнителем контрактов по отлову безнадзорных животных в муниципалитетах области.

В декабре прокуратура внесла некоторым муниципалитетам представления об устранении нарушений, которые были допущены при исполнении заключенных с компанией "Пять звезд" контрактов. В частности, в технических заданиях не были указаны конкретные места содержания животных, условия возврата потерявшихся животных их владельцам.

Сам приют проверила служба ветеринарии Иркутской области. Были выявлены такие грубые нарушения, как совместное содержание больных животных со здоровыми. Новых животных по прибытии в приют не помещали на карантин. Также выявлены нарушения дезинфекционного режима, ненадлежащее санитарное состояние ветеринарного блока, отсутствие медицинских инструментов для клинического осмотра животных и другие. Собственнику выдали предписание об устранении нарушений. Служба таке потребовала до 1 марта перенести приют в другое место, так как сейчас он находится в жилой зоне, что нарушает законодательство.