В Кемерове при пожаре в многоэтажном доме пострадали шесть человек

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Кемерове, где днем в понедельник загорелась одна из квартир, была угроза распространения огня на другие жилые помещения. Пожарные спасли восемь человек, двоих из которых эвакуировали по автолестнице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Произошло возгорание в квартире жилого дома на первом этаже, [была] угроза распространения огня, задымление. 20 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, восемь человек были спасены, из них шесть были эвакуированы по лестничным маршам, двое - по автолестнице", - рассказали в пресс-службе.

Медицинская помощь после пожара потребовалась шестерым пострадавших, среди которых один маленький ребенок. Трое человек госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщил ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"Пострадавших шесть человек. Трое из них, включая ребенка 2020 года рождения, в легкой степени, отказались от госпитализации, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии", - пояснил Дужик.

По данным регионального главка МЧС, к тушению пожара привлекались 38 человек и 12 единиц техники. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.