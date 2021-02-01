В Новосибирском зоопарке будут разводить редких мраморных кошек

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Самку редкой мраморной кошки, численность которой в дикой природе очень мала, доставили из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, единственный в России, где обитает этот вид. Животное привезли с целью разведения потомства, сообщили ТАСС в понедельник в учреждении, где уже живет самец мраморной кошки.

Как сообщается в официальной группе зоопарка во "ВКонтакте", мраморная кошка Диа прибыла в Новосибирск из зоологического центра Аль Бустан (ОАЭ). До этого в учреждении содержался самец этого вида по имени Пират. "Мраморные кошки ведут одиночный образ жизни, поэтому Диа и Пират живут каждый в своем вольере. Сотрудники зоопарка наблюдают за ними и уже видят разницу характеров, пищевых предпочтений", - сообщили в зоосаде, добавив, что посетители могут увидеть кошек в павильоне, посвященном тропическим животным.

Мраморные кошки обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Будучи ночным охотником, мраморная кошка питается грызунами, в особенности из семейства беличьих, а также жабами, птицами и насекомыми. Генетические исследования показывают, что, несмотря на свои небольшие размеры (чуть больше домашней кошки), они ближе к большим кошкам. Точных данных о численности природной популяции мраморной кошки нет, вид малоизучен. Охота на это животное запрещена в Бангладеше, Китае, Индии, Малайзии, Индонезии, Мьянме, Непале и Таиланде. По данным Международной системы учета, в четырех зоопарках мира содержится всего девять мраморных кошек. В зоологических парках России мраморных кошек никогда не было, Новосибирский зоопарк стал первым, где поселился этот вид.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных на площади 65 га. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых - амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.