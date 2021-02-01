В Хакасии ликвидировали цех по изготовлению поддельного алкоголя

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Хакасии подпольный цех по производству немаркированной спиртосодержащей продукции под видом алкоголя элитных брендов, изъято свыше 20 тыс. литров товара на сумму более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К организации незаконного бизнеса причастен 40-летний местный житель. Сырье он покупал в центральных регионах России, а затем транспортировал в Алтайский район Хакасии, где располагался подпольный цех.

"Доставка крупной партии товара была пресечена полицейскими. В промышленной зоне, а также в гараже изъято более 20 тыс. литров предположительно спиртосодержащей жидкости на общую сумму свыше 3 млн рублей", - сказала Волк.

Кроме того, по ее словам, полицейские обнаружили более 13 тыс. пустых бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка, свыше 21 тыс. крышек-дозаторов и оборудование кустарного производства. Приспособление для смешивания и розлива контрафакта злоумышленник изготовил самостоятельно. В данный момент обнаруженная продукция направлена на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").