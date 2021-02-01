В коммунальной компании прокомментировали жалобы на качество воды в Красноярске

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском районе произошло отключение холодного водоснабжения. После того, как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления. Роспотребнадзор заявил о случаях острой кишечной инфекции и начал свое расследование. Проверки также проводят Следственный комитет и региональная прокуратура.

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Жалобы жителей микрорайона Студгородок в Красноярске на качество холодного водоснабжения могут быть связаны с застоявшейся водой внутри домов, сообщили в понедельник в ресурсоснабжающей компании "Краском".

"Работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров все-таки есть один недочет. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду", - цитирует пресс-служба гендиректора "Краскома" Олега Гончерова.

Как уточнили ТАСС в компании, вода простояла во внутридомовых системах более 12 часов. "Естественно (могло стать причиной жалоб на качество воды - прим. ТАСС). Мы в город подаем воду питьевого качества, но только до стены дома. А внутридомовые сети - это уже не зона ответственности нашего предприятия", - сообщил собеседник агентства.

По данным организации, жалобы на воду поступали только из микрорайона Студгородок, из других жилых массивов, обслуживаемых этим водозабором, обращений не поступало. "Хорошее самочувствие и у 53 сотрудников этого водозаборного сооружения, которые употребляют в пищу производимую здесь холодную воду", - отметили в компании.

Кроме того, компанией были проведены дополнительные обследования воды на водозаборе и в квартирах у жильцов. Они показали, что вода также отвечает санитарно-эпидемиологическим нормативам. Анализы по микробиологическим показателям в работе.