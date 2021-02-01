Суд прекратил по одной из частей дело в отношении экс-мэра Канска

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Городской суд Канска в Красноярском крае назначил на 15 февраля заседание по делу о халатности бывшего главы города Надежды Качан, при этом дело в части халатности, повлекшей за собой особо крупный ущерб, прекращено из-за истечения сроков давности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

В мае 2017 года на лесоперерабатывающем предприятии в Канске начался пожар, который перекинулся на городские улицы. Огонь уничтожил 78 домов, в которых жили 250 человек, двое погибли. Было возбуждено уголовное дело по ч 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба") и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Решался вопрос о прекращении уголовного дела по <...> ч 1.1 ст. 293 УК РФ, уголовное дело по указанному преступлению было прекращено <...> в связи истечением сроков давности уголовного преследования. По итогам предварительного судебного заседания назначить открытое судебное заседание в 15 часов (11:00 мск) 15 февраля", - сообщили в суде.

Также на предварительном заседании было отклонено ходатайство защиты Качан о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Качан, бывший директор лицея, была избрана мэром Канска в 2012 году. В ноябре 2018 года ушла в отставку.