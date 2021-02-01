Восстановления посещаемости новосибирских учреждений культуры ожидают в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирские власти рассчитывают, что посещаемость учреждений культуры в регионе вернется к показателям до пандемии во второй половине 2021 года. В 2020 году этот показатель снизился в среднем на 30-40%, сообщил заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов в пресс-центре ТАСС в понедельник.

Концертные залы и театры в Новосибирской области возобновили работу 12 сентября 2020 года. В ноябре Минкультуры РФ ввело ограничение на заполняемость залов в 50% в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. 26 января заполняемость зрительских мест в театрах, кинотеатрах, концертных организациях и на фестивалях в регионе была увеличена с 50% до 80%.

"Можно ожидать, что в этом году следующим этапом будет увеличение заполняемости залов до 100%, и тогда во второй половине [2021 года] отложенный спрос на культурные впечатления у наших жителей будет полностью реализован, и по итогам 2021 года мы сможем вернуться по посещаемости к 2019 году", - сказал Милогулов.

Он добавил, что в среднем посещаемость учреждений культуры в регионе снизилась на 30-40% в 2020 году. В свою очередь, креативный продюсер одного из самых популярных новосибирских театров "Старый дом" Оксана Ефременко отметила, что театр, несмотря не снижение посещаемости, смог нарастить аудиторию в онлайн-форматах. Так, одну из читок "Старого дома" в социальной сети "ВКонтакте" посмотрели более 50 тыс. человек.

По состоянию на утро понедельника в Новосибирской области выявлено 32,3 тыс. случаев коронавируса.