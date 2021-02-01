В Новосибирске представят премьеру цифрового спектакля о личности в интернете

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" представит digital-спектакль о жизни в социальных сетях, созданный с использованием мобильных интернет-приложений. Спектакль покажут в программе II Международного фестиваля актуального театра "Хаос", который пройдет с 19 по 30 октября на площадке театра, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС креативный продюсер театра Оксана Ефременко.

"Мы в "Старом доме" поддерживаем идею цифрового театра. Мы будем делать проект, который будет посвящен информационному пространству в целом, как там существует человек. Оказывается, там огромный пласт, драматургически незатронутый до этого, о том, как существует цифровая персона (поскольку сейчас у всех социальные сети), и насколько она совпадает или не совпадает с реальным человеком", - сказала Ефременко.

Она добавила, что работу над спектаклем возглавила молодой режиссер Элина Куликова, которая ранее уже работала над созданием онлайн-постановки. Премьера спектакля состоится в октябре 2021 года в рамках фестиваля актуального театра "Хаос".

Спектакли "Золотой маски" войдут в программу "Хаоса"

Организаторы национального театрального фестиваля "Золотая маска" и фестиваля "Хаос" в Новосибирске намерены совместно пригласить несколько театров для показа спектаклей в октябре 2021 года. Об этом сообщила директор театра "Старый дом", организатора фестиваля "Хаос", Антонида Гореявчева.

"Хаос" в этом году - второй международный фестиваль, мы будем его проводить с 19 по 30 октября. У нас уже составлена программа - это будут девять спектаклей. Девять театров примут участие в нашем фестивале. Фестиваль "Золотая маска" высказал тоже интерес к нашему фестивалю, и мы, скооперировавшись, привезем несколько театров совместно", - сказала Гореявчева, не уточнив, о каких театрах идет речь.

"Хаос" - это международный театральный фестиваль в Новосибирске, который собирает в своей афише спектакли актуального искусства. В 2019 году за десять дней проведения фестиваль принял более шести тысяч зрителей. Новосибирцы и гости города посмотрели 13 спектаклей из России, Польши, Германии, Финляндии. В фестивале приняли участие такие театры "Практика" и "Гоголь-центр", а также ряд зарубежных трупп.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.