Иркутская область получила 61 млн рублей на работы по предотвращению утечки отходов БЦБК

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Иркутская область получила из федерального бюджета 61,1 млн рублей на расчистку русел рек в Слюдянском районе, которую проведут до паводкоопасного периода, чтобы избежать утечки в Байкал отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Работы по расчистке русел рек Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан в Слюдянском районе проведут до начала паводкоопасного периода. <…> Бюджету Иркутской области доведены средства федерального бюджета в размере 61,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Реки Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан находятся вблизи Бабхинского и Солзанского полигонов БЦБК, на которых хранятся отходы комбината. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, составляет 4,2 км.

Летом 2019 года в Иркутской области сильные дожди привели к паводкам. В Слюдянском районе, где находится БЦБК, был риск схода селевых потоков, вместе с которыми в Байкал могли попасть отходы комбината. Кроме того, повышался уровень надшламовых вод в картах-накопителях, что также грозило утечкой. Расчистка русел рек является временным решением проблемы. Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. До 2024 года ликвидировать отходы должен Федеральный экологический оператор.