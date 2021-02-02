На Алтае разработают турмаршрут, посвященный каллиграфии и ее истории

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Православная школа в Бийске Алтайского края выиграла грант на создание нового образовательного туристического маршрута, в который войдут экскурсия в Музей каллиграфии, мастер-класс по обучению красивому письму, знакомство с методиками по обучению письму в средние века. Об этом сообщил ТАСС директор образовательного учреждения и автор проекта Николай Афонин.

"Наша школа победила в конкурсе президентских грантов с проектом создания просветительской программы образовательного туризма на Алтае, посвященным каллиграфии. Инициатива направлена на создание нового образовательного маршрута на территории региона. В результате будет создан экскурсионный маршрут, в который мы включим экскурсию в Музей каллиграфии с уникальными шедеврами мастеров письма со всего мира. Гости здесь смогут увидеть инструменты, которыми писали в нашей стране, в Китае, Японии. В частности, бумагу, которую изобрели китайцы с помощью нанотехнологий для того, чтобы писать водой. В процессе письма на такой бумаге вода из прозрачной превращается в черную, будто мы пишем тушью. Туристы смогут это попробовать сами", - сказал Афонин.

Также в рамках этого маршрута продемонстрируют спецкласс школы по обучению каллиграфии. Туристы смогут увидеть древнерусские инструменты для письма, например писала - длинные палочки из кости или дерева, попробовать написать ими текст. Здесь же туристы посмотрят на аналоги перьев, которыми создавали свои произведения Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.

"Мы дадим посидеть за каллиграфическими партами с изменяющимся углом наклона, познакомим туристов с первоначальными сведениями о методиках, по которым обучали письму в средние века. Эти сведения мы восстановили по крупицам с помощью английских и французских источников. Практические занятия по каллиграфии займут в этом маршруте не более полутора часов. Цель проекта - возродить интерес к красивому письму, ведь это особенно важно в век компьютеризации. Необходимо поднять интерес к каллиграфическому образованию на более высокий уровень. Сейчас к нам приходят учиться навыкам письма не только школьники и педагоги, но и депутаты, представители власти", - подчеркнул Афонин.

Он уточнил, что формирование маршрута начнется в мае 2021 года. До этого в регионе проведут первый конкурс по каллиграфии для студентов и школьников, мастер-классы, создадут учебный курс и организуют научно-практическую конференцию, по итогам которой появится учебник.

Музей каллиграфии при Бийской православной школе существует с 2018 года. Таких музеев в России всего два. Сама школа расположена в здании бывшего миссионерского катехизаторского училища на территории историко-архитектурного и православного памятника - Архиерейского подворья.