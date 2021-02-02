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Пандемия COVID-19

Для пожилых жителей Алтайского края продлили режим самоизоляции до 6 марта

При этом им разрешили прогулки вне мест массового скопления людей

БАРНАУЛ, 2 ферваля. /ТАСС./ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса: режим самоизоляции продлили для жителей старше 65 лет, но разрешили им гулять, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

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"Изменения уточняют порядок действия антиковидных ограничений. В соответствии с документом продлен по 6 марта период самоизоляции для граждан старше 65 лет. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако вводится послабление режима: теперь для этих граждан допускаются прогулки на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно.

По последним данным в Алтайском крае за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 39 тыс. 362 жителей. Он стал причиной смерти 1 тыс. 985 человек. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 тыс. 621 житель.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичПандемия COVID-19
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