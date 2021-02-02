Роддом №4 в Томске в марте возобновит работу по профилю

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области, где число выявляемых случаев заражений коронавирусной инфекцией снизилось за месяц вдвое, приняли решение возобновить работу родильного дома №4 в Томске, который ранее был переделан под ковидный госпиталь. В прежнем режиме учреждение начнет работу в марте, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В конце января было объявлено о закрытии трех ковид-госпиталей в медицинских учреждения. После окончательной дезинфекции вернулись к работе терапевтическое и неврологическое отделения МСЧ "Строитель", ЛОР-отделение в третьей городской больнице, а также неврологическое и гериатрические отделения в городской больнице № 2. Госпиталь на 300 мест в роддоме №4 был развернут в октябре.

"Сегодня, 2 февраля, "фильтр" респираторного госпиталя родильного дома №4 Томска прекращает прием больных с СOVID-19 и пневмонией. Ориентировочно в марте родильный дом №4 полностью вернется к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие госпиталя связано со снижением заболеваемости в регионе. "Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю. Но при ее ухудшении мы снова сможем перепрофилировать учреждение в формат респираторного госпиталя", - цитируют в сообщении начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 322 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 25 501 пациент, умерли 267 человек.