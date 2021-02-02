Мэра города в Омской области отправили в колонию за злоупотребление полномочиями

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Омский суд приговорил за злоупотребление должностными полномочиями к двум годам лишения свободы в колонии общего режима мэра города Исилькуль Омской области Владимира Гилля, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. Действия главы города нанесли бюджету ущерб в размере 24,7 млн рублей.

"Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года. Он взят под стражу в зале суда", - сообщила пресс-служба. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба в размере 24,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении мэра города было возбуждено по материалам, предоставленными УФСБ России по Омской области. Суд установил, что в 2018 году в ходе реконструкции сетей водоснабжения в Исилькуле Гилль, зная о нерабочем состоянии водопровода, подписал акты о приемке якобы выполненных работ. На основании этих документов исполнителю контракта ООО "Блокстройпроект" были перечислены из бюджета денежные средства.

Строительно-техническая экспертиза, проведенная в ходе следствия, показала, что стоимость оплаченных, но невыполненных работ составила 24,7 млн рублей. В настоящее время водопровод полностью неработоспособен: не завершены работы по прокладке водопроводных труб, монтажу колодцев, не выполнено гидравлическое испытание, не в полном объеме осуществлена засыпка траншей и котлованов.