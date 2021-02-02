Органы опеки требуют лишить родительских прав жителя Омска, истязавшего детей

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства мэрии Омска направили в суд исковое заявление о лишении родительских прав мужчины, который обвиняется в истязании двух малолетних детей. Об этом сообщили во вторник журналистам в департаменте образования мэрии города.

Ранее в местных группах соцсетей было опубликовано видео, на котором мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку, с силой кидает лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

"Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца. Ранее негативной информации о семье в субъекты системы профилактики, являющимися структурными подразделениями администрации города Омска либо подведомственными учреждениями, не поступало", - сообщили в департаменте.

По факту истязания детей было проведено внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором был разработан комплекс мер по восстановлению психологического здоровья пострадавших детей.

Ранее следственные органы возбудили в отношении отца детей уголовное дело, он задержан, решается вопрос об его аресте. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности - за совершение кражи. По предварительным данным, здоровье пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки не вызывает опасений. Видеозапись сделала мать детей. Подозреваемый на допросе сознался в содеянном.

В прокуратуре по факту истязания детей проводится проверка, в ходе которой ведомство оценит деятельность органов системы профилактики, направленную на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.