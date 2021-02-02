Арестованного мэра Томска прооперируют в НИИ онкологии

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, будет прооперирован в НИИ онкологии Томского научного медцентра по запросу УФСИН, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

"Это правда - его готовят к операции. У него есть показания к немедленному оперативному вмешательству. НИИ онкологии по запросу УФСИН дало согласие на оперативное хирургическое лечение", - сказала собеседница агентства, добавив, что дата госпитализации на данный момент - 4 февраля. Диагноз мэра защитник не уточнила, сославшись на врачебную тайну.

Также адвокат сообщила, что операция должна была еще пройти 26 января, однако по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались. Последний раз операцию передвинули со 2 на 4 февраля. По мнению защиты, следствие таким образом оказывает давление на их подзащитного. Ранее защита сообщала, что мэр тяжело болеет, "из-за болей не способен самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой".

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья.