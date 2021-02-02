В атмосфере Омска зафиксировали девятикратное превышение нормы содержания аммиака

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявила в атмосфере города девятикратное превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", которая участвовала в рейде в рамках партийного проекта "Чистая страна".

"Отбор проб был проведен на границе селитебной зоны (земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий - прим. ТАСС) по Красноярскому тракту. С учетом метеорологических условий зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации аммиака в 9 раз. Предположительным источником загрязнения является ООО "Полиом", - говорится в сообщении.

Координатор проекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Попов отметил, что рейд был проведен из-за поступления огромного количества жалоб жителей Омска на горячую линию проекта. "Сегодня мы зафиксировали серьезное превышение концентрации аммиака, исходя из розы ветров, именно "Полиом" является источником загрязнения воздуха. Но окончательно об этом говорить мы сможем только после определенных мер, принятых Минприроды", - цитирует пресс-служба Попова. Результаты замеров будут переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В пресс-службе омского завода полипропилена "Полиом" ТАСС сообщили, что аммиак не используется в производстве полипропилена и не образуется в ходе синтеза продукции. "Завод "Полиом" не может быть источником загрязнения атмосферы [аммиаком], - сказал собеседник агентства. - Предприятие открыто как для надзорных органов, так и для жителей региона. Мы готовы в любой момент принять на своей площадке представителей общественности и показать, как работает производство".

В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.