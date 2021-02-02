СК завершил расследование дела в отношении мэра Томска Кляйна

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Томской области завершило расследование объединенного уголовного дела в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Следственные действия по уголовному делу в отношении Кляйна завершены. В ближайшее время планируется ознакомление обвиняемого с материалами дела", - рассказали в пресс-службе.

В отношении Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах компании "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке компании. Позже были изменены генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья. Как сообщалось, мэр страдает от тяжелых заболеваний, в частности, гипертонии, ишемии и атеросклероза.

Томское управление ФСИН заявляло в конце декабря прошлого года, что состояние Кляйна оценивается как удовлетворительное, а сам он находится в СИЗО-1 под наблюдением медиков службы, у которых есть все необходимые медицинские препараты для его лечения. Во вторник адвокат мэра рассказала, что его готовят к операции, так как появились показания к немедленному оперативному вмешательству. Госпитализация назначена на 4 февраля, Кляйн будет прооперирован в НИИ онкологии Томского научного медцентра.