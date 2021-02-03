В Ангарске в гаражном кооперативе произошел пожар

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар в гаражном кооперативе тушат в городе Ангарске Иркутской области на площади 270 кв. м, на месте происшествия произошел хлопок и обрушение кровли одного из гаражей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Город Ангарск, улица Чайковского, гаражно-строительный кооператив "Автомото-2". Время сообщения 12:05 (07:05 мск). На момент прибытия произошел хлопок, обрушение кровли гаража и возгорание кровли двух соседних этажей. В 12:10 (07:10 мск) [объявлена] локализация на пожара на площади 270 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. На месте пожара работают пять единиц техники и 23 человека.