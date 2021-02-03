Коммунальщики не обнаружили отклонений от санитарных норм в пробах воды в Красноярске

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в микрорайоне выявлено 53 случая отравления холодной водой с диагнозом "острая кишечная инфекция". Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. Первые пробы воды из микрорайона Студгородок в Красноярске, где произошло отравление людей, соответствуют санитарным нормам, патогенных микроорганизмов не обнаружено. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Краском", занимающейся водоснабжением этого жилого массива.

"Готов первый результат по микробиологическим показателям пробы воды из Студгородка. По жалобе жителей специалисты "Краскома" отобрали ее 31 января из водопроводного крана в магазине на ул. Дачная, 35. Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют", - сообщили в компании, добавив, что по мутности и цвету вода также соответствует санитарным нормам.

Результаты анализов воды с других адресов в этом микрорайоне станут известны не раньше четверга.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать в воскресенье, 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.