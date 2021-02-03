Коммунальщики не обнаружили отклонений от санитарных норм в пробах воды в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. Первые пробы воды из микрорайона Студгородок в Красноярске, где произошло отравление людей, соответствуют санитарным нормам, патогенных микроорганизмов не обнаружено. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Краском", занимающейся водоснабжением этого жилого массива.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в микрорайоне выявлено 53 случая отравления холодной водой с диагнозом "острая кишечная инфекция". Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.
"Готов первый результат по микробиологическим показателям пробы воды из Студгородка. По жалобе жителей специалисты "Краскома" отобрали ее 31 января из водопроводного крана в магазине на ул. Дачная, 35. Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют", - сообщили в компании, добавив, что по мутности и цвету вода также соответствует санитарным нормам.
Результаты анализов воды с других адресов в этом микрорайоне станут известны не раньше четверга.
Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать в воскресенье, 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.