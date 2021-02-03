В гаражном кооперативе в Ангарске ликвидировали открытое горение

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в гаражном кооперативе в городе Ангарске Иркутской области, где в среду произошли хлопок и возгорание. Общая площадь пожара, по уточненным данным, составила 400 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ликвидировано открытое горение, сейчас пожарные вытаскивают машины из боксов, разбирают завалы. Общая площадь пожара составила 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия выясняются.

Пожар произошел в гаражно-строительном кооперативе "Автомото-2" в городе Ангарске. Произошел хлопок, обрушение кровли одного гаража и возгорание кровли двух соседних. Пострадавших нет.