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В гаражном кооперативе в Ангарске ликвидировали открытое горение

Площадь пожара составила 400 кв. м
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в гаражном кооперативе в городе Ангарске Иркутской области, где в среду произошли хлопок и возгорание. Общая площадь пожара, по уточненным данным, составила 400 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ликвидировано открытое горение, сейчас пожарные вытаскивают машины из боксов, разбирают завалы. Общая площадь пожара составила 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия выясняются.

Пожар произошел в гаражно-строительном кооперативе "Автомото-2" в городе Ангарске. Произошел хлопок, обрушение кровли одного гаража и возгорание кровли двух соседних. Пострадавших нет.

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