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Суд в Новосибирской области вернул в госсобственность проданный участок с кладбищем

По данным прокуратуры, сделка стала возможной из-за незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области по иску прокуратуры вернул в государственную собственность проданный частному лицу в результате незаконных действий участок, на котором располагалось кладбище с захоронениями, сообщает прокуратура региона.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, что позволило сохранить на общественном кладбище существующие захоронения и возвратить земельный участок в государственную (неразграниченную) собственность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году администрация Новосибирского района и акционерное общество "Пригородное" заключили договор купли-продажи земельного участка площадью более 74 га. Позднее этот участок был реализован в частную собственность другому лицу. На этом участке располагается кладбище "Клещихинское" и имеются захоронения.

Прокуратура провела по данному факту проверку и сделала вывод, что заключение такой сделки стало возможно из-за незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра. На этом основании надзорный орган обратился в суд с требованием признать договор незаконным и вернуть участок. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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