В Приангарье усилили группу проверяющих работу ГУФСИН из-за многочисленных нарушений

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. ФСИН России, которая с 18 января проверяет в Иркутской области организацию работы по соблюдению прав человека в пенитенциарных учреждениях, направила в регион дополнительную группу специалистов в связи с большим количеством выявленных нарушений. Об этом в среду сообщается на сайте ГУФСИН России по Иркутской области.

"В связи с большим количеством нарушений, выявленных комиссией ФСИН России, руководством Федеральной службы исполнения наказаний было принято решение направить в ГУФСИН России по Иркутской области дополнительную группу сотрудников", - говорится в сообщении.

Представители центрального аппарата ФСИН России будут оказывать практическую помощь сотрудникам регионального управления и подведомственных учреждений и сопровождать работу по возбужденным уголовным делам. Группе центрального аппарата дано указание работать в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных к ответственности.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки в Иркутской области представители ФСИН России выявили факты незаконных действий сотрудников следственного изолятора №1 (СИЗО-1) и исправительной колонии № 6 (ИК-6), а также противоправных действий со стороны осужденных. Материалы переданы в региональное управление СК. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника СИЗО-1, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его действия привели к совершению преступления в отношении осужденного и причинению тяжкого вреда его здоровью.

Также возбуждены уголовные дела по факту противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК-6, и по факту халатности должностных лиц колонии, вследствие которой осужденному причинен тяжкий вред здоровью. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 на время проверки отстранены от работы.