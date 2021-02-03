В Омске вынесли приговор банде, занимавшейся сутенерством, похищением людей и разбоем

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор четырем жителям Омска, которые в составе банды вовлекли в занятие проституцией 15 девушек, включая несовершеннолетних, совершили несколько разбойных нападений и похищение человека. Как сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области, двое преступников приговорены к заключению, еще двоим назначено условное наказание.

"В Омске вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в организации занятия проституцией, похищении человека и разбоях. <…> Алексею Даниленко назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Ерлану Кусаинову - 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Руслану Латыпову и Дарье Тюменцевой - 1 года и 8 месяцев и 2 лет лишения свободы условно", - сообщили в СК.

Суд установил, что в период с 2016 по 2018 год члены банды вовлекли в занятие проституцией 15 девушек, включая несовершеннолетних, а также совершили три разбойных нападения и похищение знакомого одной из девушек для оказания на него психологического воздействия. Уголовное дело было возбуждено по материалам региональных УФСБ и УМВД.