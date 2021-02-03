Ситуация с поставками онкопрепаратов в Новосибирскую область стабилизировалась

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Нехватки противоопухолевых препаратов, о которой в 2020 году массово сообщали онкобольные в Новосибирской области, в регионе нет. Дефицит лекарств был связан с перебоями в поставках из-за перерывов в международном авиасообщении, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС главный онколог Новосибирской области, кандидат медицинских наук Вадим Захаров.

В декабре интернет-издание НГС со ссылкой на пациентов, больных раком, сообщало о дефиците 26 наименований лекарств, основных для лечения детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. По данным СМИ, родители онкобольных детей с вынуждены были буквально по таблеткам собирать препараты, а также переплачивать десятки тысяч рублей за их доставку из-за рубежа.

"Были определенные задержки, связанные с поставкой химиотерапевтических препаратов в связи нерегулярным авиасообщением, но все пациенты получили химиотерапевтическое лечение, никому мы не отказали. В настоящее время должен сказать, что все негативные моменты устранены, и недостатка мы не наблюдаем", - сказал Захаров.

Он добавил, что отмечался также недостаток гормональных препаратов, которые использовались врачами для борьбы с пандемией COVID-19.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями. В 2019 году в области отмечено 474,8 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу.