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Роспотребнадзор выявил очаг псевдотуберкулеза в томском интернате, где отравились 30 детей

Воспитанники учреждения были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты томского управления Роспотребнадзора обнаружили очаг псевдотуберкулеза в школе-интернате в Бакчарском районе Томской области, где ранее отравились 30 детей, сообщила ТАСС представитель ведомства.

Ранее глава района Сергей Ревера сообщал ТАСС, что порядка 30 из 55 воспитанников школы-интерната получили пищевое отравление. Они были доставлены в медучреждения областного центра в состоянии средней и легкой степени тяжести. По факту отравления проводятся проверки прокуратуры и областного СУ СК.

"В школе-интернате выявлен очаг псевдотуберкулеза", - сказала собеседница агентства.

Псевдотуберкулез - острое инфекционное заболевание, которое вызывает один из представителей энтеробактерий рода Yersinia, поражает людей и животных. Эта кишечная инфекция возникает, например, при употреблении в пищу овощей и молочных продуктов без предварительной термической обработки. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, нередко скарлатиноподобной сыпью.

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