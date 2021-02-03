Метеорологи выявили превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе Кемерова и Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Гидрометеорологические лаборатории выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе двух крупных городов Кузбасса - Кемерова и Новокузнецка, где с начала года несколько раз вводился так называемый режим черного неба, сообщается в среду на сайте Кемеровского гидрометцентра.

"За 2 февраля и утро 3 февраля 2021 года зарегистрировано превышение ПДК хлорида водорода в Кировском районе Кемерова. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения - 0,10 мкЗв/ч. Зарегистрировано превышение ПДК оксида углерода в Центральном, Заводском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах и гидрофторида в Центральном и Заводском районах Новокузнецка", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Новокузнецкой гидрометобсерватории, источниками загрязняющих веществ, превышение которых зафиксировано в городе, являются автомобильный транспорт и металлургический комбинат.

С начала года режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе вводился трижды: во время новогодних праздников и в конце января в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске и в начале февраля только в Кемерове. Это было связано с аномальными морозами и безветренной погодой, при которой все выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку. Промышленным предприятиям было рекомендовано ограничить выбросы в атмосферу на 15-20%, чтобы не допускать излишней загазованности воздуха.