Выявляемость онкозаболеваний в Новосибирской области в 2020 году снизилась на 10%

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Выявляемость онкологических заболеваний в Новосибирской области снизилась на 10% по итогам 2020 года. Врачи обнаружили в 2020 году на 1200 случаев меньше, чем в 2019 году, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС главный онколог области Вадим Захаров.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями. В 2019 году в области отмечено 474,8 случая заболеваемости на 100 тыс. населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу. Как отмечал ранее Захаров, смертность от рака в регионе стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма.

"Пандемия сыграла отрицательную роль с нашей скрининговой программой. Количество выявленных пациентов в 2020 году ниже, чем в 2019 на 1200 случаев. <…> Не хотелось бы таких демпинговых моментов, поэтому работа по [диагностике рака] в первичном звене [здравоохранения] будет вестись", - сказал Захаров, отметив, что в 2021 году в регионе запланировано открытие трех центров онкологической помощи для выявления рака на ранних стадиях.

Он добавил, что всего в 2020 году рак был обнаружен у более 10,7 тыс. человек, в 2019 году количество таких случаев составляло 12 тысяч. Захаров рассказал, что такая динамика связана со снижением почти в два раза темпов диспансеризации в регионе. "Первичное медико-санитарное звено страдало, и пациентов возникали сложности в попаданию к специалистам узкого профиля", - пояснил он.

Вместе с тем, главный онколог отметил снижение смертности от новообразований в 2020 году на 3,8% - до 6 545 случаев, что 268 меньше, чем в 2019 году. По его мнению, это связано с мероприятиями национального проекта "Здравоохранение", в частности, с закупкой нового оборудования для проведения терапии и диагностики злокачественных образований.

О нацпроекте

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранения". Главная цель нацпроекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".