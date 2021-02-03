Число пожаров в Томской области выросло в январе на 62%

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Число пожаров в Томской области в январе 2021 года, когда в регионе наблюдались сорокоградусные морозы, выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 147 до 238 случаев. Об этом сообщил журналистам в среду замначальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Виталий Чернов.

В январе циклоны из Казахстана и Якутии стали причиной аномальных сорокоградусных морозов в Западной Сибири. Как сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре, среднемесячная температура воздуха в январе в Томской области составила минус 23,2 градуса, что ниже нормы на 6-9 градусов. По данным синоптиков, январь 2021 года стал самым холодным месяцем в Томской области за последние 10 лет. В ряде населенных пунктов температура воздуха опускалась ниже 45 градусов.

"В 2021 году на территории области на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров увеличилось на 62%, 238 случаев против 147 в 2020 году. На пожарах погибли 15 человек, получили травмы 7 человек", - сказал Чернов, уточнив, что годом ранее число погибших составило 20.

Он добавил, что основными причинами пожаров стали нарушения при эксплуатации печей, электрооборудования и неправильное обращение с огнем, так как в морозы люди часто пользовались обогревателями и сильно топили печи.

Как сообщил журналистам представитель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Андрей Гончаров, в связи с ростом числа пожаров сотрудники ведомства усилили профилактику пожарной безопасности. Также чаще проходили рейды и проверки на предприятиях лесопромышленного комплекса. К примеру, если за весь 2020 год госинспекторы провели 118 проверок на объектах ЛПК, то за первый месяц 2021 года - уже 49 проверок.

"В ходе каждого надзорного мероприятия выявляются нарушения требований пожарной безопасности - как капитального характера (неправильная планировка, самовольные строения и т.д.), так и режимного (захламленные эвакуационные выходы, нет огнетушителей)", - сказал собеседник агентства, отметив, что все данные о проверках деревообрабатывающих предприятий переданы в прокуратуру.