Экс-чиновника мэрии Новосибирска приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Маликов приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве с квартирами в особо крупном размере, сообщает прокуратура региона.

"Суд приговорил Маликова и Харитонова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С 3 сентября 2010 по 2 июня 2015 года Дмитрий Маликов и его подельник Андрей Харитонов с помощью "номинального покупателя" заключали договоры купли-продажи аварийных жилых домов, после чего получали из муниципального жилого фонда благоустроенные квартиры, которые позже перепродавали. Их действия нанесли мэрии города ущерб в 16 млн рублей, который не был возмещен. Свою вину осужденные не признали.

Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тыс. случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи проверили 1,5 тыс. продаж, выявив несколько десятков преступлений. Несколько дел было выделено в отдельное производство.