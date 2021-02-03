Детям в Красноярском крае разрешили посещать ТРЦ без взрослых

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края сняли ограничения на посещение детьми до 14 лет торгово-развлекательных центров (ТРЦ), которым с начала ноября был запрещен доступ туда без сопровождения взрослых. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, детям до 14 лет будет разрешен доступ в торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей", - сообщили в пресс-службе.

В регионе действует обязательный масочный режим, с 11 января заведениям общепита разрешено работать до 23:00.

По данным на 3 февраля, в Красноярском крае зарегистрировано более 57 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели почти 53 тыс. человек, умерли 2 415 пациентов.