Отравление жителей Красноярска могла вызвать вода из пожарной системы в водопроводе

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Причиной массового отравления жителей Красноярска могла стать вода из пожарной системы, попавшая в водопровод. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор занимающейся водоснабжением жилых домов компании "Краском" Олег Гончеров.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в микрорайоне выявлено 53 случая отравления холодной водой с диагнозом "острая кишечная инфекция". Один человек в больнице, остальные находятся на амбулаторном лечении. Первый результат анализов воды показал, что она соответствует санитарным нормам. По данным "Краскома", проверка в доме № 32 на улице Киренского выявила отсутствие обратных клапанов, не позволяющих технической воде смешиваться с питьевой.

"Вода, застоявшаяся в системе пожаротушения, какие-то регламентные работы, очевидно, не проводились. Там этот "квас" стоял как минимум полтора года <...>. Взяли вчера ее на анализы <...>, запах резкий, мутность есть. Версия [о попадании воды из пожарной системы] стала рабочей, и ее нужно отрабатывать, в том числе и на других домах", - сказал Гончеров.

По словам первого заместителя мэра Красноярска Владислава Логинов, в случае подтверждения версии управляющим компаниям города будут предъявлены требования к промывке системы пожаротушения.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать в воскресенье, 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.