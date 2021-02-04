Электроснабжение в микрорайоне Новосибирска восстановили после аварии на электросетях

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Электроснабжение в микрорайоне Чистая слобода в Новосибирске, где накануне из-за повреждения линий электропередачи без электричества остались более 2,5 тыс. человек, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в компании "КПД-Газстрой", которая является застройщиком микрорайона.

"В начале первого часа ночи все было полностью подключено к электроснабжению", - сообщила собеседница агентства.

В ночь на среду из-за несогласованных работ по проколу грунта в микрорайоне Чистая слобода Новосибирска произошло повреждение трех кабельных линий, из-за чего произошло отключение электричества в шести многоквартирных домах и детском саду. Прокуратура Новосибирской области начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества.

Восстановить электроснабжение планировалось к концу дня. Однако из-за того, что в ходе работ выявили дополнительные повреждения, срок продлили. Причиной аварии в энергоснабжающей организации РЭС ("Региональные электрические сети") называли работы по проколу грунта подрядной организации застройщика микрорайона.