Алтайский краевой суд признал незаконной отставку экс-мэра Славгорода

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС./ Алтайский краевой суд признал незаконной отставку бывшего главы Славгорода Сергея Горбунова, коррупционное дело против которого рассматривается в суде, сообщили ТАСС в пресс-центре суда в четверг.

"Апелляционным определением судебной коллеги по административным делам решение Славгородского городского суда от 8 декабря 2020 года отменено, по делу принято новое решение. Административно-исковые требования Горбунова к Славгородскому горсовету об оспаривании решения удовлетворены частично: признано незаконным решение городского собрания депутатов от 16 июня 2020 года об удалении главы Славгорода в отставку. Коллегия исходила из того, что была нарушена процедура удаления Горбунова в отставку: он должен был быть уведомлен о решении горсовета в определенный срок, но этого не было сделано", - сказали в пресс-центре.

До решения Алтайского краевого суда первая инстанция, Славгородский городской суд, признавала правомерность решения депутатов города об отставке градоначальника.

Горбунова депутаты горсовета Славгорода сняли с должности в июне 2020 года. В тот период он находился под домашним арестом по подозрению в получении взятки. По данным регионального следственного управления СКР, он лично получал взятки на общую сумму 6 млн 824 тыс. рублей. В частности, глава города получил взятку от директора одной из компаний за принятие решений о выборе поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключение договоров в обход процедур закупки. В июне губернатор региона Виктор Томенко направил в адрес горсобрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные федеральным законом, и являются основанием для отставки. После этого группа депутатов и внесла в горсовет обращение об удалении главы города в отставку.

В настоящее время дело о взяточничестве Горбунова рассматривается в Славгородском городскому суде.