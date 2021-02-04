Правоохранители задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников, уволившийся две недели назад, задержан сотрудниками правоохранительных органов вместе с директором МУП "ЖКУ Троицкого района Алтайского края" Николаем Хаустовым, сообщили ТАСС в пресс-центре управления ФСБ по Алтайскому краю.

"Овсянников задержан вместе с директором МУП "ЖКУ Троицкого района" Хаустовым", - сказали в пресс-центре, не уточнив причин задержания.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержание бывшего чиновника может быть связано с возбуждением уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Речь может идти о заключении фиктивных договоров на сумму около 500 тыс. рублей.

По данным администрации Барнаула, распоряжение об освобождении Овсянникова от должности главы Октябрьского района подписано главой города Вячеславом Франком 21 января. Овсянников направлял главе города заявление об увольнении по собственному желанию.