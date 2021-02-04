На шахте в Кузбассе, частично остановленной после выброса метана, погиб рабочий

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Второе за последние две недели производственное ЧП с гибелью человека произошло на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кемеровской области, которая частично приостановила работу после выброса метана и гибели трех горняков 22 января. При производстве работ на погрузочном конвейере в четверг погиб еще один рабочий, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"На погрузочном конвейере шахты имени С. Д. Тихова произошло ЧП, погиб рабочий. Обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ПМХ подтвердили ТАСС факт случившегося, уточнив, что погибший являлся слесарем и проводил работы по обслуживанию погрузочного пункта. "Разбираться в причинах несчастного случая будет Государственная инспекция труда в Кемеровской области", - добавили в пресс-службе.

В конце января Ленинск-Кузнецкий городской суд частично приостановил работу шахты имени С. Д. Тихова. Работы в подготовительном забое предприятия запрещены на 90 суток. По данным Ростехнадзора, на шахте были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. Проверка была проведена после инцидента, произошедшего в ночь на 22 января, когда при выполнении работ под землей произошел выброс метана, обрушение горной породы, три горняка погибли под завалами. Ростехнадзор после происшествия наложил временный запрет на ведение горных работ и обратился в суд с требованием о приостановке работы шахты. Кроме того, ведомство выявило более чем двукратное превышение допустимой нормы концентрации метана в шахте. Уголовное дело по факту гибели горняков расследуется региональным управлением СК РФ. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь. Выброс метана на шахте уже происходил в 2019 году, погиб один работник, трое пострадали. Тогда Ростехнадзор выявил на шахте почти 200 различных нарушений, работа угольного предприятия была временно приостановлена и возобновилась после их устранения.