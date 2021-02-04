Депутаты Усть-Кута приняли отставку главы города, подозреваемого в превышении полномочий

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы города Усть-Кута Иркутской области приняли отставку главы муниципалитета Александра Душина, арестованного в октябре 2020 года по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Заседание думы состоялось, депутаты ознакомились с личным заявлением Александра Викторовича и приняли отставку", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Душин подавал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Обязанности главы города исполняет заместитель Евгений Кокшаров.

В отношении Душина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия"). Чиновник был задержан и арестован.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации заключил с коммерческой фирмой контракт на выполнение работ по благоустройству. Часть работ компания не выполнила, часть выполнила не в соответствии с контрактом. Однако глава города принял работы и заплатил компании более 40 млн рублей, из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Следователи также установили, что на счета юридических лиц, аффилированных с Душиным, подрядчик перечислил более 16 млн рублей.

Усть-Кут является северным городом Иркутской области, в нем проживают 42,3 тыс. человек. Душин возглавил Усть-Кут осенью 2017 года. Он участвовал в выборах от "Единой России".