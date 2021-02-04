Денис Мацуев даст в Иркутске благотворительный концерт для врачей

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Пианист, народный артист России Денис Мацуев 20 февраля даст в Иркутске - на своей малой родине - благотворительный концерт для врачей. Вместе с ним выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"В рамках фестиваля "Звезды на Байкале" состоится благотворительный концерт для врачей. Он пройдет 20 февраля в Иркутском музыкальном театре. Отрывки из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкуник", произведения Шопена исполнят Российский национальный молодежный симфонический оркестр и художественный руководитель фестиваля народный артист России пианист Денис Мацуев", - говорится в сообщении.

XV Международный музыкальный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который состоится 19-28 февраля, станет первым в 2021 году крупным мероприятием в Иркутской области после смягчения ограничений на проведение концертов и спектаклей. Фестиваль откроется концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра, солистов Дениса Мацуева (фортепиано) и Юлиана Рахлина (скрипка). В программе также выступления коллектива "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова, губернаторского симфонического оркестра Иркутской области, оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Кроме того, приглашены один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков и оперная дива Аида Гарифуллина.

Концерты будут проходить с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований. В Иркутской области театрам и концертным залам в настоящее время разрешено работать с наполняемостью не более 50%.

Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". До пандемии он всегда проходил в сентябре, но в 2020 году провести его не удалось. Фестиваль состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч. Ранее в нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты.