Против экс-главы района в Барнауле возбудили дело о присвоении и растрате

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС./ Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против двух бывших чиновников, обвиняемых в должностных преступлениях, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в четверг.

Речь идет о преступлениях, совершенных в 2017 году бывшим главой и главным специалистом Лебяжинской сельской администрации Барнаула Андреем Овсянниковым и Николаем Хаустовым. Овсянников уволился с поста главы Октябрьской района Барнаула 21 января 2021 года, а Хаустов в настоящее время занимает пост директора МУП "ЖКУ Троицкого района".

"По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста подписал фиктивные договоры подряда с предпринимателем по благоустройству территории, а также дал указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не оказывались. В результате администрации причинен ущерб на сумму более 157 тыс. рублей. Кроме того, с декабря 2017-го по март 2018 года они изготовили фиктивные документы, согласно которым выполнены работы по обустройству дамбы, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате обвиняемые получили более 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 ("Присвоение и растрата"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении растрате"). Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ РФ по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства мужчин, после чего они были задержаны. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, в четверг в ФСБ РФ по Алтайскому краю сообщили о задержании Овсянникова и Хаустова. Источник в правоохранительных органах связал их задержание с возбуждением уголовного дела о заключении фиктивных договоров на сумму около 500 тыс. рублей.

По данным администрации Барнаула, распоряжение об освобождении Овсянникова от должности главы Октябрьского района подписано главой города Вячеславом Франком 21 января. Овсянников направлял главе города заявление об увольнении по собственному желанию.