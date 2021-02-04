В Туве в 2020 году улучшили жилищные условия свыше 7,5 тыс. семей

ТАСС, 4 февраля. Жилищные условия в Туве в 2020 году улучшили более 7,5 тыс. семей вместо 4 820 по плану. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

"Строительный комплекс в минувшем году поработал неплохо, несмотря на пандемические ограничения. Жилья построили и ввели на пять с лишним тысяч квадратных метров больше, чем в 2019-м, 117,7 тыс. квадратов. Благодаря этому, жилищные условия в 2020 году смогли улучшить 7566 семей вместо 4820 по плану", - сообщил Кара-оол.

Он подчеркнул, что для обеспечения спроса нужно увеличивать объемы строительства на порядок. Для этого надо переходить на подготовку площадок для комплексной застройки, что дает возможность сэкономить на строительстве инженерной инфраструктуры. Вторая задача - замещение привозных стройматериалов произведенными в Туве на основе местного сырья.

"По программе ускоренного развития мы планируем вложить значительные средства в создание кирпичного производства и завода железобетонных изделий. На ЖБИ инвестор уже есть - это тувинская компания "Восток" <...>. Два эти предприятия по кирпичу и железобетону должны существенно ускорить решение жилищного вопроса в республике", - отметил глава республики.