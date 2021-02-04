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Новосибирская область получит более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

Всего на территорию региона с начала вакцинации поступило 30 тыс. доз

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область, куда с начала вакцинации поступило 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, ожидает поставку еще свыше 100 тыс. доз в течение месяца. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.

"Мы в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки [вакцины], всего на территорию Новосибирской области должно поступить более 100 тыс. доз, мы ожидаем в течение месяца этой поставки", - сказала Аксенова.

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По ее словам, всего на территорию региона поступило 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, 17 тыс. из которых пришли на этой неделе. Вакцинация производится в 64 пунктах в медицинских организациях. Всего привиты более 15 тыс. жителей региона.

Кроме того, ожидается повторное поступление вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор", партия которой в 1 тыс. доз ранее поступила в регион.

По состоянию на утро четверга в Новосибирской области выявлено 32,7 тыс. случаев коронавируса.

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РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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