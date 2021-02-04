Новосибирская область получит более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область, куда с начала вакцинации поступило 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, ожидает поставку еще свыше 100 тыс. доз в течение месяца. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.

"Мы в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки [вакцины], всего на территорию Новосибирской области должно поступить более 100 тыс. доз, мы ожидаем в течение месяца этой поставки", - сказала Аксенова.