Новосибирская область получит более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область, куда с начала вакцинации поступило 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, ожидает поставку еще свыше 100 тыс. доз в течение месяца. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.
"Мы в ближайшее время ожидаем дополнительные поставки [вакцины], всего на территорию Новосибирской области должно поступить более 100 тыс. доз, мы ожидаем в течение месяца этой поставки", - сказала Аксенова.
По ее словам, всего на территорию региона поступило 30 тыс. доз вакцины от коронавируса, 17 тыс. из которых пришли на этой неделе. Вакцинация производится в 64 пунктах в медицинских организациях. Всего привиты более 15 тыс. жителей региона.
Кроме того, ожидается повторное поступление вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор", партия которой в 1 тыс. доз ранее поступила в регион.
По состоянию на утро четверга в Новосибирской области выявлено 32,7 тыс. случаев коронавируса.