Экоактивисты будут внедрять в поселках на берегах Байкала раздельный сбор мусора

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Активисты экологической общественной организации "Мой Байкал" в 2021 году будут внедрять раздельный сбор мусора в населенных пунктах, расположенных на побережье озера Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия. Проект будет реализован на средства президентского гранта в размере около 5,2 млн рублей, сообщила в четверг журналистам руководитель организации Надежда Николаева.

Проблема мусора и несанкционированных свалок является одной из главных экологических проблем озера Байкал, где из-за природоохранных ограничений нельзя построить инфраструктуру по сбору и переработке отходов. На Байкале нет системного раздельного сбора мусора, но периодически локальные проекты реализуют экоактивисты.

"Мы запускаем акцию "Экодесант". Выбрали пока тестовые поселки, чтобы стартовать с этим проектом. Восемь поселков на берегах Байкала - четыре в Иркутской области и четыре в Бурятии. Сначала будем проводить экопросветительские мероприятия: обучение местных жителей, работа с властью, бизнесом, то есть сначала будем обучать, как правильно сортировать мусор. И у нас будут выезды для раздельного сбора отходов. Будет приезжать приемщик с предприятия по переработке", - рассказала Николаева.

Пилотными стали поселки Сарма, Шара-Тогот, Сахюрта, Бугульдейка в Иркутской области и Дубинино, Оймур, Дулан и Новый Энхалук в Бурятии.

Как рассказала Николаева, в 2020 году ее организация в ходе экологической акции "Праздник чистоты" по уборке мусора с берегов Байкала, которую проводит ежегодно с 2013 года, уже практиковала раздельный сбор в поселке Бугульдейка. Из части собранного мусора одна из компаний по переработке произвела черепицу.

Средства президентского гранта, полученного общественной организаций, также пойдут на проведение акций "Праздник чистоты", ежемесячных вебинаров экологической тематики, а также выпуск экомультфильмов и рекламных роликов, которые будут распространяться в Иркутской области и Бурятии.

Проект по экологическому просвещению

Еще один проект по экологическому просвещению жителей байкальского побережья в 2021 году будет реализовывать молодежный благотворительный фонд "Возрождение Земли Сибирской", который также получил президентский грант. Его размер составляет почти 4 млн рублей. Как рассказала в четверг журналистам руководитель фонда Елена Творогова, основная задача проекта - научить население осознанному потреблению, чтобы сократить количество образующегося мусора.

"Делать будем это с помощью игр. Играть, в первую очередь, будем с детьми и подростками, используя настольные игры, которые созданы нашими партнерами из некоммерческой организации "Байкальский интерактивный экологический центр". Они же помогут нам в проведении образовательных мероприятий на местах, в малых поселениях. Мы хотим, чтобы задействовано было все побережье Байкала. На базе библиотек, школ занятия будут проводиться в познавательной игровой форме, в форме квестов, будет создаваться видеоконтент вместе с детьми", - рассказала Творогова.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала.