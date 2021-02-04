Промпредприятия в Новокузнецке сократили вредные выбросы в атмосферу на 10% за 2020 год

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Крупные промышленные предприятия в Новокузнецке, который считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", за прошлый год сократили вредные выбросы в атмосферу на 10% благодаря реализации своих экологических программ. Это вдвое больше показателя, установленного городу нацпроектом, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

"В прошлом году сокращение [вредных выбросов в атмосферу] должно было составить 5% к уровню 2017 года (точка отсчета, установленная нацпроектом, - прим. ТАСС), однако, по предварительным данным, снижение выбросов в 2020 году составило 10%, то есть мы идем с опережением. <…> В целом, согласно комплексному плану, к 2024 году выбросы в атмосферу Новокузнецка должны снизиться на 70 тыс. тонн или более чем на 20% к уровню 2017 года", - сказал Высоцкий.

Новокузнецк считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Основными загрязняющими воздух предприятиями в городе являются металлургические заводы - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ. Предприятия разработали свои экологические программы. По словам министра, на их реализацию в прошлом году было направлено более 1 млрд рублей из собственных средств компаний.

Несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация в Новокузнецке все еще не является благоприятной. Накануне метеорологами было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода и гидрофторида в нескольких районах Новокузнецка. Как пояснили ТАСС в Новокузнецкой гидрометобсерватории, источниками загрязняющих веществ, превышение которых зафиксировано в городе, являются автомобильный транспорт и металлургический комбинат.