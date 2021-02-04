Арестованного мэра Томска госпитализировали для проведения операции

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Мэра Томска Ивана Кляйна, который был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, доставили в НИИ онкологии для последующей операции, сообщила ТАСС его адвокат Марина Вихлянцева.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Как сообщалось, мэр страдает от тяжелых заболеваний, в частности гипертонии, ишемии и атеросклероза. В конце января НИИ онкологии по запросу УФСИН дал согласие на оперативное хирургическое лечение. Операция должна была пройти еще 26 января, однако по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались.

"Нам сообщили, что его госпитализировали в НИИ онкологии", - сказала собеседница агентства.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.