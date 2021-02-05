Аэропорт Новокузнецка ищет инвестора для строительства терминала

Спиченково - ближайший аэропорт к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, который только за новогодние праздники принял свыше 200 тыс. туристов. В первые дни января прилетающие жаловались в соцсетях, что им по несколько часов приходится ожидать выдачи багажа, а чтобы попасть в здание терминала, нужно отстоять очередь на улице.

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Компания "Аэрокузбасс", владеющая аэропортом Спиченково в Новокузнецке, не может профинансировать строительство нового пассажирского терминала. Идет поиск инвесторов для реализации проекта в 2022 году, сообщил в пятницу замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

​​​​​​"Действующий аэровокзал не справляется с выросшим пассажиропотоком. Привокзальную территорию необходимо расширять, делать большую автостоянку. Вопрос этот поднимался еще два года назад. К 300-летию Кузбасса собственник аэровокзала обещал сделать подарок жителям и гостям региона - построить новый современный терминал, но слово не сдержал. Причин тому называлось несколько, в том числе пандемия, но факт остается фактом. Сейчас, по словам собственника, идет поиск инвесторов, чтобы в 2022 году в Спиченково появился аэровокзал", - написал Панов на своей странице в Instagram.

По оценке руководства "Аэрокузбасса", на строительство нового терминала требуется не менее 2,7 млрд рублей.

Замгубернатора в пятницу посетил аэропорт в утреннее время, когда прибывает основная часть рейсов. По его словам, работают всего четыре стойки регистрации пассажиров, выдача багажа идет очень медленно и беспорядочно. "Какому рейсу в данный момент идет выдача багажа никак не сообщается, из-за этого возникает путаница и толкотня возле багажной ленты. Пока пассажиры из Екатеринбурга ждали багаж, прилетел московский рейс, и помещение для выдачи багажа оказалось, скажем мягко, переполнено", - пояснил замгубернатора.

Аэропорт Спиченково в Новокузнецке был построен в конце 1960-х годов, здание пассажирского терминала частично реконструировалось в 2008 году. По данным Министерства транспорта Кузбасса, пропускная способность составляет всего порядка 200 пассажиров в час. При этом в прошлом году число обслуживаемых авиарейсов увеличилось почти вдвое. Сейчас Спиченково принимает рейсы авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Северный ветер" из Москвы, а также еженедельные авиарейсы из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Новосибирска.