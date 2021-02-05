"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Красноярска в Ереван

ТАСС, 5 февраля. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Красноярска в Ереван с 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска в пятницу.

"С 13 февраля 2021 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает программу полетов из Красноярска в столицу Армении - Ереван", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по субботам. Цена билета с багажом начинается от 12 579 рублей.

Согласно расписанию аэропорта Красноярска, прямые полеты в Ереван будут выполнять только "Уральские авиалинии". В настоящее время добраться из Красноярска в Ереван можно с пересадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Компания имеет центры техобслуживания самолетов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.