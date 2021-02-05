В МЧС назвали причину пожара на складе продуктов в Омске

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Причиной пожара на складе продуктов в Омске стало воспламенение изоляции электропроводки. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"Там произошло воспламенение изоляции [электропроводки], дальше огонь пошел на кровлю здания. Сейчас уточняют, какое электрооборудование. Это еще непонятно", - сказали в пресс-службе, отметив, что пожар на данный момент еще не потушен.

Сообщение о возгорании на продуктовом складе площадью 4 тыс. кв. м на 2-й Казахстанской улице поступило в 04:43 (01:43 мск). Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. До прибытия пожарных из склада самостоятельно эвакуировались восемь человек, пострадавших нет.

В тушении возгорания участвуют 83 человека личного состава, задействовано 19 единиц техники. В 06:29 (03:29 мск) пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, в 07:22 (04:22 мск) произошла ликвидация открытого горения.