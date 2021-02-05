Новосибирские власти рассказали, как семьи используют региональный материнский капитал

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Более половины многодетных семей Новосибирской области, состоящих на учете в центрах соцподдержки, улучшили жилищные условия благодаря областному семейному капиталу. Размер выплаты в 2021 году превышает 112 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На улучшение жилищных условий направили средства областного семейного капитала 17 543 человек, купили автотранспорт 7 256 семей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и соцразвития региона, всего на учете в центрах соцподдержки области состоит 32 636 многодетных семей.

Отмечается, что, кроме улучшения жилищных условий, семьи потратили средства материнского капитала на обучение детей (1 240 семей), приобретение сельскохозяйственного оборудования (181), социальную адаптацию ребенка-инвалида (65), а также на пенсию родителей.

Сертификат на областной семейный капитал действует в Новосибирской области как региональная мера поддержки многодетных семей с 2012 года и с 2019 года входит в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, размер выплаты в 2021 году составляет 112 тыс. рублей. Получить сертификат могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.