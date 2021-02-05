МЧС предупредило об ухудшении ледовой обстановки на Байкале

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Резкое потепление привело к образованию больших участков с открытой водой в проливе Малое Море на озере Байкал, что создает угрозу для безопасности туристов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В конце января и в первые дни февраля в Иркутской области температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Начиная с 3 февраля в регионе стало теплеть, на ближайшие выходные синоптики прогнозируют повышение температуры до 0 градусов.

"В минувший четверг на Малом Море озера Байкал из-за резкого повышения дневных температур повсеместно появилось множество щелей до трех метров шириной. В заливах открылись большие участки. Опасные места с открытой водой сегодня огораживают вешками", - говорится в сообщении.

Нестабильная обстановка также складывается на Байкале в Слюдянском районе, где у берега толщина льда не превышает 20 см, а на отдалении составляет не более 5-7 см. Осложняет ситуацию выпавший снег, который тает и напитывает лед водой, ухудшая его структуру. Выходить на лед опасно. В выходные дни в связи с тем, что поток отдыхающих на Байкале увеличивается в несколько раз, будет усилена группировка спасателей для проведения разъяснительной работы с гражданами.

Ледовая обстановка на Байкале этой зимой осложнена также сильными ветрами и участившимися землетрясениями, которые приводят к образованию многочисленных трещин и отрыву льдин.